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    Продаж квитків на домашній матч «Динамо»–«Лаціо» стартує 26 лютого

    Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського
    Продаж квитків на другий матч «Динамо» з «Лаціо» в 1/8 фіналу Ліги Європи стартує в понеділок, 26 лютого. Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Ціни на квитки варіюються від 35 до 800 гривень: Перший матч «Динамо» з
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    <p>&laquo;Динамо&raquo; - &laquo;Лаціо&raquo;</p>

    «Динамо» - «Лаціо»

    Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського

    Продаж квитків на другий матч «Динамо» з «Лаціо» в 1/8 фіналу Ліги Європи стартує в понеділок, 26 лютого.

    Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Ціни на квитки варіюються від 35 до 800 гривень:

    Перший матч «Динамо» з «Лаціо» відбудеться 8 березня в Римі. Другий поєдинок пройде в Києві 15 березня.

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