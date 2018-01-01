Продаж квитків на домашній матч «Динамо»–«Лаціо» стартує 26 лютого
- Сьогодні, 20:13
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«Динамо» - «Лаціо»
Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського
Продаж квитків на другий матч «Динамо» з «Лаціо» в 1/8 фіналу Ліги Європи стартує в понеділок, 26 лютого.
Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Ціни на квитки варіюються від 35 до 800 гривень:
Перший матч «Динамо» з «Лаціо» відбудеться 8 березня в Римі. Другий поєдинок пройде в Києві 15 березня.