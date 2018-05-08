Промоутер побоюється, що суперники переважатимуть Ломаченка в антропометрії

Але Боб Арум із задоволенням хоче побачити, як Василь вийде з цієї ситуації

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) нагадав, що українцеві Василю Ломаченку (10-1, 8 КО) належить непросте завдання – 12 травня у Нью-Йорку у дебютному поєдинку у ліміті легкої ваги (до 61,2 кг) зустрітися з чемпіоном WBA, володарем титулу журналу The Ring Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) з Венесуели. Арум пропонує не забувати про те, що



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Фото з Instagram Василя Ломаченка

Але Боб Арум із задоволенням хоче побачити, як Василь вийде з цієї ситуації

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) нагадав, що українцеві Василю Ломаченку (10-1, 8 КО) належить непросте завдання – 12 травня у Нью-Йорку у дебютному поєдинку у ліміті легкої ваги (до 61,2 кг) зустрітися з чемпіоном WBA, володарем титулу журналу The Ring Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) з Венесуели.

Арум пропонує не забувати про те, що українець почав професійну кар'єру у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) і поступається Лінаресу в антропометрії.

«Величезний виклик для Ломаченка. Пам'ятайте, Василь насправді є напівлегковаговиком, який піднявся у другу напівлегку вагу (до 59 кг). А зараз його чекає бій проти бійця легкої ваги. Якщо він поб'є Лінареса, то всі наступні суперники Ломаченка будуть перевершувати його в антропометрії», - сказав він.

«Думаю, він впорається з цим завданням, - пророкує Арум. - Але незабаром ми дізнаємося напевно. Всі ви знаєте, що я – відданий прихильник таланту Ломаченка. Попереду у нього ще безліч викликів. І я з нетерпінням чекаю, хочу побачити, як він буде справлятися з новими викликами».

Ломаченко вперше проведе бій на головній сцені легендарного спорткомплексу Madison Square Garden.

«Одна справа битися на малій сцені MSG, а зовсім інше – битися у головній події на головній сцені. Тут виступали легенди: Мухаммед Алі, Оскар де ла Хойя, Мігель Котто. Наприклад, Менні Пакьяо або Флойд Мейвезер ніколи не билися на головній сцені MSG. Я вважаю, це – величезне досягнення Василя Ломаченка», - підсумував Арум.

Джерело: vringe.com