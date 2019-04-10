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    Знаменитий промоутер назвав Ломаченка найтехнічнішим боксером з часів легендарного Мохамеда Алі

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    Василь Ломаченко та Боб Арум - Знаменитий промоутер назвав Ломаченка найтехнічнішим боксером з часів легендарного Мохамеда Алі
    Василь Ломаченко та Боб Арум
    talksport.com

    Таку високу оцінку українському боксеру дав його промоутер Боб Арум

    Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) Боб Арум вважає українця найтехнічнішим боксером у світі з часів легендарного Моххамеда Алі.

    «Ломаченко – найвизначніший технічний боєць, якого я бачив з часів Моххамеда Алі. Коли Алі бився проти Брайана Лондона, Генрі Купера, Карла Мільденбергера, його технічні можливості були поза конкуренцією. Тепер цим може похвалитися Ломаченко», - передає слова Арума World Boxing News.

    Нагадаємо, 12 квітня Василь Ломаченко проведе бій проти британця Ентоні Кролли (36-6-3, 13 КО).

     Читайте також: Промоутер Ломаченка пообіцяв «історичний» вихід українця на бій проти Кролли
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