Промоутер Усика уточнив час наступного бою українця



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Олександр Усик прагне битися за чемпіонський пояс у надважкій вазі

Промоутер українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика Олександр Красюк уточнив час його наступного бою. Він може відбутися в березні або квітні.

«Наступний бій Усика має відбутися в березні або квітні. Якщо суперником Олександра не буде Джошуа, то це означатиме, що той відмовився від титулу WBO, аби уникнути зустрічі з Усиком. Звісно, Усик бажав би виборювати вакантний титул WBO у надважкій вазі в бою з найвищим у рейтинзі боксером», - передає слова Красюка BoxingScene.

Усик претендує на бій за чемпіонський титул проти Ентоні Джошуа за версією WBO. У випадку відмови британця наступним у рейтинзі йде Джозеф Паркер з Нової Зеландії.

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Усик у жовтні 2019 року дебютував у надважкій ваговій категорії, впевнено здолавши американця Чазза Візерспуна. Після цього в таборі Усика заговорили про бажання битися за чемпіонські титули в найпрестижнішому дивізіоні.