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    Промоутер Усика уточнив час наступного бою українця

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    Олександр Усик - Промоутер Усика уточнив час наступного бою українця
    Олександр Усик
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    Олександр Усик прагне битися за чемпіонський пояс у надважкій вазі

    Промоутер українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика Олександр Красюк уточнив час його наступного бою. Він може відбутися в березні або квітні.

    «Наступний бій Усика має відбутися в березні або квітні. Якщо суперником Олександра не буде Джошуа, то це означатиме, що той відмовився від титулу WBO, аби уникнути зустрічі з Усиком. Звісно, Усик бажав би виборювати вакантний титул WBO у надважкій вазі в бою з найвищим у рейтинзі боксером», - передає слова Красюка BoxingScene.

    Усик претендує на бій за чемпіонський титул проти Ентоні Джошуа за версією WBO. У випадку відмови британця наступним у рейтинзі йде Джозеф Паркер з Нової Зеландії.

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    Усик у жовтні 2019 року дебютував у надважкій ваговій категорії, впевнено здолавши американця Чазза Візерспуна. Після цього в таборі Усика заговорили про бажання битися за чемпіонські титули в найпрестижнішому дивізіоні.

    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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