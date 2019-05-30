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    Провідний гандбольний клуб України шукає сильніший чемпіонат

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    Команда &laquo;Мотор&raquo; - Провідний гандбольний клуб України шукає сильніший чемпіонат
    Команда «Мотор»
    ГК «Мотор»

    Запорізький «Мотор» шукає можливість боротьби з сильнішими суперниками

    Семиразовий чемпіон України з гандболу серед команд чоловіків «Мотор» з Запоріжжя шукає можливості виступів в сильнішому чемпіонаті.

    Про це розповів директор «Мотор Січ» Геннадій Касай.

    «Сподіваємося, з часом чемпіонат України стане сильнішим, та є й інші ліги. Ведемо перемовини з ними. Як тільки буде рішення, одразу повідомимо. Ми спілкуємося щодо цього як Балтійською лігою, так і з SEHA лігою. Команді потрібно більше грати, потрібна практика молодим гравцям» - передає слова Касая прес-служба ГК «Мотор».

    SEHA ліга – змагання за участі команд з Білорусі, Хорватії, Північної Македонії, Сербії, Словаччини, Румунії та Боснії і Герцеговини.

    «Мотор» 2019 року виборов сьомий поспіль титул чемпіона України. Команда також виступає в Лізі чемпіонів, де представляє саме чемпіонат України.  

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