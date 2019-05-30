Провідний гандбольний клуб України шукає сильніший чемпіонат



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Команда «Мотор» ГК «Мотор»

Запорізький «Мотор» шукає можливість боротьби з сильнішими суперниками

Семиразовий чемпіон України з гандболу серед команд чоловіків «Мотор» з Запоріжжя шукає можливості виступів в сильнішому чемпіонаті.

Про це розповів директор «Мотор Січ» Геннадій Касай.

«Сподіваємося, з часом чемпіонат України стане сильнішим, та є й інші ліги. Ведемо перемовини з ними. Як тільки буде рішення, одразу повідомимо. Ми спілкуємося щодо цього як Балтійською лігою, так і з SEHA лігою. Команді потрібно більше грати, потрібна практика молодим гравцям» - передає слова Касая прес-служба ГК «Мотор».

SEHA ліга – змагання за участі команд з Білорусі, Хорватії, Північної Македонії, Сербії, Словаччини, Румунії та Боснії і Герцеговини.

«Мотор» 2019 року виборов сьомий поспіль титул чемпіона України. Команда також виступає в Лізі чемпіонів, де представляє саме чемпіонат України.