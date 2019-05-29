Українські волейболістки в «Золотій Євролізі» всього за 66 хвилин розгромили на виїзді Швецію



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Карина Денисова принесла нашій команді 14 очок Volleyball.in.ua

Наша команда очолює групу А

Жіноча збірна України з волейболу виграла другий матч у рамках «Золотої Євроліги-2019».

Після стартової звитяги над словачками сьогодні команда Гарія Єґіазарова всього за 66 хвилин впоралася зі шведками.

Швеція – Україна – 0:3 (13:25, 21:25, 12:25)

Швеція: Анна Гок (2), Даліла-Ліллі Топіч (3), Вассерфаллер (6), Діана Лундвалль (8), Лінда Андерссон (3), Вільма Андерссон (1); Агман (ліберо), Клара Андерссон (ліберо), Філіппа Ганссон, Тоброн (3). Тренер – Етторе Ґвідетті

Україна: Великоконь (1), Карина Денисова (14), Діана Карпець (5), Олександра Биценко (4), Анна Степанюк (12), Дорсман (16); Христина Нємцева (ліберо), Вікторія Данчак, Катерина Дудник (5), Дарина Дрозд (3). Тренер – Гарій Єґіазаров

29 травня. Стокгольм. Eriksdalshallen. 411 глядачів

В іншому матчі групи А словачки перемогли 3:2 чешок. Таким чином, після двох турів українки одноосібно очолили квартет. У Словаччини і Чехії по одній перемозі. Швеція обидва матчі програла.

2 червня Україна в матчі третього туру гратиме в Брно з Чехією.