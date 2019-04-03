Провідний український тенісист втретє став батьком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський з дружиною та Алексом Instagram

У Сергія Стаховського народився другий син

Провідний український тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком. Дружина Анфіса народила сина, якого назвали Алексом.

Цією радісною звісткою спортсмен поділився в мережі Instagram.

«Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! У минулі вихідні моя чарівна дружина народила сина, Алекса. Мама та маленький почуваються добре і вже повернулись додому», - написав щасливий батько.

Раніше у подружжя народилися донька Таїсія (2014) та син Никифор (2015).

Сергій Стаховський наразі є провідним українським тенісистом-професіоналом. У рейтинзі ATP він посідає 124-ту сходинку. Найвищу за кар’єру сходинку рейтингу Стаховський посідав у вересні 2010 року – 31-у.

Читайте також: Стаховський сенсаційно програв посередньому росіянину



