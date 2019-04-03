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    Провідний український тенісист втретє став батьком

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    Сергій Стаховський з дружиною та Алексом - Провідний український тенісист втретє став батьком
    Сергій Стаховський з дружиною та Алексом
    Instagram

    У Сергія Стаховського народився другий син

    Провідний український тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком. Дружина Анфіса народила сина, якого назвали Алексом.

    Цією радісною звісткою спортсмен поділився в мережі Instagram.

    «Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! У минулі вихідні моя чарівна дружина народила сина, Алекса. Мама та маленький почуваються добре і вже повернулись додому», - написав щасливий батько.

    Раніше у подружжя народилися донька Таїсія (2014) та син Никифор (2015).

    Сергій Стаховський наразі є провідним українським тенісистом-професіоналом. У рейтинзі ATP він посідає 124-ту сходинку. Найвищу за кар’єру сходинку рейтингу Стаховський посідав у вересні 2010 року – 31-у.

     Читайте також: Стаховський сенсаційно програв посередньому росіянину


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