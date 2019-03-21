Стаховський сенсаційно програв посередньому росіянину



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Сергій Стаховський зазнав однієї з найдошкульніших за останній час поразок Великий теніс України

Челленджер у Ліллі для українця закінчився, ледь розпочавшись

127-ма ракетка світу Сергій Стаховський з України сенсаційно програв на старті челленджеру у французькому Ліллі (покриття - хард, призовий фонд - € 46 600).

У другому колі наш тенісист поступився 437-му номерові світового рейтингу Аслану Карацеву з РФ - 3:6, 4:6.

Суперники провели на корті майже півтори години. У кожному сеті Стаховський програв по два гейми на своїй подачі, а сам за матч оформив один брейк.

Раніше в першому колі в парній сітці українець разом з австралійцем Меттом Рідом програли американському дуету Роберт Ґелловей/Натаніель Ламмонс - 6:4, 3:6, 7:10. Матч тривав годину годину і 15 хвилин. На вирішальному тай-брейку Стаховський і Рід оформили два міні-брейки проти чотирьох у суперників.