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    «ПСЖ» готовий заплатити «Реалу» за Роналду 150 млн євро

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    Кріштіану Роналду - «ПСЖ» готовий заплатити «Реалу» за Роналду 150 млн євро
    Кріштіану Роналду

    А самому гравцю платити 45 млн євро в рік

    Нападник «Реала» Кріштіану Роналду може перейти в «ПСЖ».

    Як повідомляє As, парижани вже контактували з керівництвом королівського клубу і готові заплатити за футболіста 150 млн євро, тоді як відступні, прописані в контракті Роналду, складають один мільярд євро.

    Самому гравцю «ПСЖ» готовий платити 45 млн євро в рік, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом клубу (зарплата Неймара становить 37 млн євро - прим.).

    Ця зарплата також приблизно дорівнює зарплаті Ліонеля Мессі в «Барселоні», яка за різними даними становить близько 40-50 млн євро.

    Керівництво «ПСЖ» розраховує створити в атаці тріо Мбаппе - Неймар - Роналду, проте цьому плану можуть перешкодити деякі обставини.

    По-перше, мадридський клуб не має наміру відпускати Роналду.

    По-друге, «Реал» сам хоче придбати Неймара у «ПСЖ» і в разі гіпотетичного переходу Роналду, зробить спроби підписати бразильця.

    Крім того, УЄФА може завести проти «ПСЖ» справу в зв'язку з невідповідністю фінансового фейр-плей.

    Джерело: ua.tribuna.com

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