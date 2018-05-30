«ПСЖ» готовий заплатити «Реалу» за Роналду 150 млн євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кріштіану Роналду

А самому гравцю платити 45 млн євро в рік

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду може перейти в «ПСЖ».

Як повідомляє As, парижани вже контактували з керівництвом королівського клубу і готові заплатити за футболіста 150 млн євро, тоді як відступні, прописані в контракті Роналду, складають один мільярд євро.

Самому гравцю «ПСЖ» готовий платити 45 млн євро в рік, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом клубу (зарплата Неймара становить 37 млн євро - прим.).

Ця зарплата також приблизно дорівнює зарплаті Ліонеля Мессі в «Барселоні», яка за різними даними становить близько 40-50 млн євро.

Керівництво «ПСЖ» розраховує створити в атаці тріо Мбаппе - Неймар - Роналду, проте цьому плану можуть перешкодити деякі обставини.

По-перше, мадридський клуб не має наміру відпускати Роналду.

По-друге, «Реал» сам хоче придбати Неймара у «ПСЖ» і в разі гіпотетичного переходу Роналду, зробить спроби підписати бразильця.

Крім того, УЄФА може завести проти «ПСЖ» справу в зв'язку з невідповідністю фінансового фейр-плей.

Джерело: ua.tribuna.com