ПСЖ підшукав заміну Забарному – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Ілля Забарний поки не виправдав сподівань
фото: Reuters

Переможець Ліги чемпіонів знайшов підсилення захисної лінії у чемпіонаті Німеччини

Французький «Парі Сен-Жермен» зібрався замінити центрбека Іллю Забарного оборонцем Едмоном Тапсоба з леверкузенського «Баєра». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot01.

Менеджмент парижан нібито розчарований рівнем українця. Також у неласку потрапив бразильський центрбек Лукас Бералдо. Відправити обох у запас і буде покликаний буркінієць з Бундесліги.

Тапсоба давно перебував на радарах ПСЖ. Раніше «Баєр» вимагав за нього передбачені контрактом відступні в розмірі 100 млн євро. Тепер же «фармацевти» знизили фінансові апетити та готові торгуватися.

Забарний перебрався на «Парк де Пренс» лише минулого літа. Його трансфер коштував парижанам 63 млн євро. Наразі українець провів у футболці французького гранда 26 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом.

До речі, раніше ПСЖ взявся будувати фундамент для трансферу Ерліна Голанна з англійського «Манчестер Сіті». Французький клуб зв'язався з «містянами», щоб з'ясувати особливості контракту норвежця. Також парижани попросили інформувати їх про будь-які пропозиції щодо бомбардира.

Натомість мадридський «Реал» нібито приготував шалену суму на вундеркінда «Парі Сен-Жермен». У поле зору «вершкових» потрапив нападник Дезіре Дуе. Королівський клуб готовий віддати за нього 100 млн євро.

Читайте також:

