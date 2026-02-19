«Реал» підготував шалену суму на вундеркінда з команди Забарного

Королівський клуб прагне переманити зірочку французького футболу до Іспанії

Вінгер збірної Франції Дезіре Дуе всерйоз зацікавив мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

«Вершкові» зробили 20-річного француза трансферною ціллю на прийдешнє літо. Іспанський гранд нібито готовий заплатити французькому ПСЖ 100 млн євро. Один із козирів мадридців – обіцянка більшої ігрової практики для Дуе.

Виконавець, який може зіграти на обох флангах нападу та атакувального хавбека, проводить свій другий сезон у Парижі. Попередні дві кампанії він відіграв за рідний «Ренн». Влітку 2024 року ПСЖ заплатив за Дуе 50 млн у євровалюті.

Хоч крайньому нападнику лише 20, та він уже встиг зіграти 101 матч у Лізі 1 (16 голів, 18 асистів) і ще 29 поєдинків (дев'ять голів, чотири результативні передачі) – у Лізі чемпіонів. Зокрема, в торішньому фіналі єврокубка проти міланського «Інтера» Дуе оформив дубль.

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Раніше іспанський клуб із особливою філософією отримав бан ФІФА. «Атлетік» із Більбао отримав заборону на реєстрацію нових футболістів. Обмеження застосували на прийдешні три трансферних вікна.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.