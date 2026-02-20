ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ

Чинний володар Кубка чемпіонів готовий переманити найкращого голеадора Прем'єр-ліги

Французький «Парі Сен-Жермен» накинув оком на форварда англійського «Манчестер Сіті» Ерлінга Голанна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

ПСЖ нібито надіслав конфіденційні запити щодо контрактних зобов'язань норвежця. Торік забивний нападник пролонгував договір із «містянами» аж до літа 2034 року. Однак, у столиці Франції переконані – в контракті передбачені можливості викупу Голанна.

Пріоритетним напрямом для скандинава після «Манчестер Сіті» зазвичай називають іспанську Ла Лігу. Проте, керівництво ПСЖ попросило англійський гранд інформувати щодо всіх подій, пов'язаних із майбутнім Голанна. Парижани готові реагувати на будь-які зміни статусу бомбардира та нав'язати конкуренцію іншим клубам.

У нинішньому сезоні Голанн провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів. Він іде лідером голеадорських перегонів у чемпіонаті Англії та четвертим у списку найкращих снайперів Ліги чемпіонів.

Тим часом форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе прагне впливати на трансферну політику. Він хотів би продажу вінгерів Родріго Гоеса та Вінісіуса Жуніора. Взамін «вершкові» мають придбати атакувального півзахисника мюнхенської «Баварії» Майкла Олісе.

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.