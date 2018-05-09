«ПСЖ» в 12-й раз виграв Кубок Франції, перемігши «Ле Арб'є» з третього дивізіону
- Сьогодні, 08:03
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Розсилка
Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше
У фіналі Кубка Франції «ПСЖ» переміг «Ле Арб'є» (2:0) з третього дивізіону і став 12-кратним володарем трофея.
Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше.
Кубок Франції з футболу
Фінал
«Ле Арб'є» - «ПСЖ» 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Ло Чельсо (26), 0:2 - Кавані (74, пен)
«Ле Арб'є»: Пішо, Фофана, Пажері, Мари, Декер, Флошон, Екмеер (Кутюрьє, 88), Жерманн (Гбоо, 63), Бонгонгі, Рошто, Ванбалегем (Дабас, 62)
«ПСЖ»: Трапп, Тіаго Сілва, Берчіче, Дані Алвес (Меньє, 86), Маркіньос, Ло Чельсо, Мотта (Дракслер, 68), Рабьо, Ді Марія, Мбаппе (Пасторе, 86), Кавані
Попередження: Берчіче (15), Пішо (73)
Джерело: ua.tribuna.com