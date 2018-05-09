«ПСЖ» в 12-й раз виграв Кубок Франції, перемігши «Ле Арб'є» з третього дивізіону

Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше

У фіналі Кубка Франції «ПСЖ» переміг «Ле Арб'є» (2:0) з третього дивізіону і став 12-кратним володарем трофея. Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше. Кубок Франції з футболу Фінал «Ле Арб'є» - «ПСЖ» 0:2 (0:1) Голи: 0:1 - Ло Чельсо (26), 0:2 - Кавані (74, пен) «Ле