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    «ПСЖ» в 12-й раз виграв Кубок Франції, перемігши «Ле Арб'є» з третього дивізіону

    Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше
    У фіналі Кубка Франції «ПСЖ» переміг «Ле Арб'є» (2:0) з третього дивізіону і став 12-кратним володарем трофея. Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше. Кубок Франції з футболу Фінал «Ле Арб'є» - «ПСЖ» 0:2 (0:1) Голи: 0:1 - Ло Чельсо (26), 0:2 - Кавані (74, пен) «Ле
    • Сьогодні, 08:03
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    Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше

    У фіналі Кубка Франції «ПСЖ» переміг «Ле Арб'є» (2:0) з третього дивізіону і став 12-кратним володарем трофея.

    Жодна інша команда не перемагала в турнірі частіше.

    Кубок Франції з футболу

    Фінал

    «Ле Арб'є» - «ПСЖ» 0:2 (0:1)

    Голи: 0:1 - Ло Чельсо (26), 0:2 - Кавані (74, пен)

    «Ле Арб'є»: Пішо, Фофана, Пажері, Мари, Декер, Флошон, Екмеер (Кутюрьє, 88), Жерманн (Гбоо, 63), Бонгонгі, Рошто, Ванбалегем (Дабас, 62)

    «ПСЖ»: Трапп, Тіаго Сілва, Берчіче, Дані Алвес (Меньє, 86), Маркіньос, Ло Чельсо, Мотта (Дракслер, 68), Рабьо, Ді Марія, Мбаппе (Пасторе, 86), Кавані

    Попередження: Берчіче (15), Пішо (73)

    Джерело: ua.tribuna.com

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