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    «ПСЖ» веде боротьбу з «Барселоною» і «Реалом» за талановитого 17-річного японського форварда

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    Такефус Кубо - «ПСЖ» веде боротьбу з «Барселоною» і «Реалом» за талановитого 17-річного японського форварда
    Такефус Кубо

    У нинішньому сезоні Кубо провів 7 матчів в чемпіонаті Японії за «Токіо» і віддав 2 результативні передачі

    «Парі Сен-Жермен» має намір придбати японського нападника Такефуса Кубо, повідомляє RMC.

    За інформацією джерела, спортивний директор паризької команди Антеро Енріке намагається переконати 17-річного японського форварда переїхати до Франції. При цьому в послугах Кубо також зацікавлені «Барселона» і мадридський «Реал».

    Нагадаємо, Кубо виступав за академію «Барселони» з 2011 по 2015 рік. Пізніше стало відомо, що каталонський клуб порушив правила ФІФА про трансфер гравців, які не досягли 18 років, і Кубо покинув «Барселону». Проте в каталонському клубі знову розраховують підписати контракт з гравцем.

    У нинішньому сезоні Кубо провів 7 матчів в чемпіонаті Японії за «Токіо» і віддав 2 результативні передачі.

    Джерело: Чемпионат.com

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