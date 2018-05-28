П’ятирічний український мотогонщик розпочав сезон-2018

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ua.motorsport.com Тимур Кулєшов

Перший етап дитячих мотоперегонів проходив у рамках Чемпіонату Росії по Супермото

Тимур Кулєшов ганяється на мотоциклі з трьох років. Зараз йому п’ять, і цей сезон, що стартував на початку травня, буде третім у його кар’єрі.

Більш ніж половину життя п’ятирічний хлопчик їздить на мотоциклі. Удома маленький киянин тренується наодинці або з дорослими. Але його це взагалі не бентежить – на треку картодрому поруч із великими байками він почуває себе цілком впевнено.

На жаль, у наймолодшого гонщика України немає суперників на батьківщині, тому на змагання йому доводиться їздити за кордон.

Перший етап дитячих мотоперегонів проходив у рамках Чемпіонату Росії по Супермото на автодромі «Лідер». Батько Тимура, Олександр розповів, що відбувалось на перших змаганнях сезону-2018.

«Все пройшло відносно добре, хоча я завжди очікую більшого. Погода у тренувальні дні потішила, було тепло й сонячно. Асфальт був гарячим, і це забезпечувало гарний «держак». На тренуваннях Тимур показав відмінний темп - 75-76 секунд на колі. У той же час результат лідера змагань був 74 секунди, отже, реальні шанси заїхати до топ-3 у нього були», - сказав він.

«Тіма дуже сильно хвилювався, так само, як і ми, і це, зрозуміла річ, вплинуло на результати гонок. Перед заїздом він із тремтячим голосом запитав у мене: «Як же я буду їхати швидко, якщо піде дощ?». Ми його намагались заспокоїти та підбадьорити. На жаль, його час у гонках суттєво погіршився», - пояснив Олександр.

Кваліфікувався Тимур п’ятим із восьми учасників. У першому заїзді він стартував останнім через запізнення на розігрівочному колі. Але попри все це, фінішував третім. У другій гонці він став п’ятим. Хоча Тимур не посів призового місця за підсумками першого етапу, Кулєшов-старший задоволений результатами початкових змагань сезону.

Джерело: ua.motorsport.com