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    «Реал» вперше програв після повернення легендарного Зідана (відео)

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    "Валенсія" - "Реал" - «Реал» вперше програв після повернення легендарного Зідана (відео)
    "Валенсія" - "Реал"
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    Мадридці поступилися на виїзді «Валенсії»

    «Реал» вперше програв після повернення на тренерську лаву легендарного Зінедіна Зідана. У матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії мадридці поступилися на виїзді «Валенсії» - 1:2.

    Перший м’яч команда Зідана пропустила ще в середині першої половини матчу. На 35 хвилині забив Гедеш. Під кінець поєдинку господарі подвоїли перевагу. Цього разу на 83-й хвилині поцілив у ворота Гарай. І лише на останній хвилині Бензема скоротив відставання.

    Відтак «Реал» залишається третім у турнірній таблиці з 57-ма очками. Попереду «Барселона» - 70 очок, та мадридський «Атлетико» - 62.  

    "Валенсія" - "Реал". Чемпіонат Іспанії. 30 тур

    Нагадаємо, Зінедін Зідан після завершення ігрової кар’єри очолював тренерський штаб «Реала» з 2016 по 2018 рік. Після третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів фахівець залишив посаду. Повернувся в березні 2019 року.

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