Два голи екс-гравця «Дніпра» принесли ПАОКу перемогу в півфіналі Кубка Греції (відео)



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Дубль Лео Матоса дарує ПАОКу впевненість напередодні повторного поєдинку в Тріполісі ekathimerini.com

Команда з Салоніків впевнено крокує до золотого дублю

У Греції зіграні перші півфінальні матчі Кубка країни.

Впевнено виграв свій матч беззаперечний лідер Суперліги - ПАОК із Салоніків. Результат 2:0 у домашньому поєдинку проти «Астераса» з Тріполіса забезпечили два м'ячі правого оборонця Лео Матоса. Як відомо, бразилець тривалий час грав в Україні, представляючи «Чорноморець» і «Дніпро».

Ще один екс-дніпрянин, український опорний хав Євген Шахов на цей раз вийшов на 73-й хвилині на заміну.

ПАОК - «Астерас» - 2:0

В іншому півфіналі команда ще одного українця Дмитра Чигринського АЄК з Афін перемогла 2:0 «Ламію» (Есек'єль Понсе, 63, Крстічіч, 90+1). Правда, Дмитро через травму зараз не грає.

Повторні матчі Кубка Греції відбудуться 24 квітня.

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