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    Два голи екс-гравця «Дніпра» принесли ПАОКу перемогу в півфіналі Кубка Греції (відео)

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    Дубль Лео Матоса дарує ПАОКу впевненість напередодні повторного поєдинку в Тріполісі - Два голи екс-гравця «Дніпра» принесли ПАОКу перемогу в півфіналі Кубка Греції (відео)
    Дубль Лео Матоса дарує ПАОКу впевненість напередодні повторного поєдинку в Тріполісі
    ekathimerini.com

    Команда з Салоніків впевнено крокує до золотого дублю

    У Греції зіграні перші півфінальні матчі Кубка країни.

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    Впевнено виграв свій матч беззаперечний лідер Суперліги - ПАОК із Салоніків. Результат 2:0 у домашньому поєдинку проти «Астераса» з Тріполіса забезпечили два м'ячі правого оборонця Лео Матоса. Як відомо, бразилець тривалий час грав в Україні, представляючи «Чорноморець» і «Дніпро».

    Ще один екс-дніпрянин, український опорний хав Євген Шахов на цей раз вийшов на 73-й хвилині на заміну.

    ПАОК - «Астерас» - 2:0

    В іншому півфіналі команда ще одного українця Дмитра Чигринського АЄК з Афін перемогла 2:0 «Ламію» (Есек'єль Понсе, 63, Крстічіч, 90+1). Правда, Дмитро через травму зараз не грає.

    Повторні матчі Кубка Греції відбудуться 24 квітня.

     Читайте також: ПАОК Шахова та Хачеріді вийшов у півфінал Кубка Греції
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