Родина українського спортсмена влізла в борги заради Олімпійських ігор

Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані

Батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича розповів про фінансові труднощі, які виникли в їхній родині через підготовку сина до Олімпійських Ігор в Пхьончхані. За підсумками першого тижня Олімпіади Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані. Він посів підсумкове 12-е місце в



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Владислав Гераскевич з батьком. Фото: НОК України

Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані

Батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича розповів про фінансові труднощі, які виникли в їхній родині через підготовку сина до Олімпійських Ігор в Пхьончхані.

За підсумками першого тижня Олімпіади Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані. Він посів підсумкове 12-е місце в змаганнях скелетоністів - вище з представників України в Південній Кореї поки ніхто не піднімався.

Втім, батька спортсмена Михайло Гераскевич заявляє, що нові досягнення українця піж великим питанням через борги.

«Після повернення в Україну ми трохи відпочинемо, а ось повернення до тренувального процесу стоїть під дуже великим питанням, тому що у нашій сім'ї накопичилися певні борги, пов'язані з підготовкою до Олімпійських ігор», - сказав він.

«Так як я ніде не перебуваю на роботі в якості тренера, то, звичайно, треба десь працевлаштуватися і відпрацьовувати борги. Якщо я працевлаштуюся, як тренер, тоді ми будемо мати можливість повернутися до тренувального процесу, якщо ні - не знаю, як все буде відбуватися далі», - заявив Михайло Гераскевич, батько українського скелетоніста.

Джерело: xsport.ua