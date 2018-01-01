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    Родина українського спортсмена влізла в борги заради Олімпійських ігор

    Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані
    Батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича розповів про фінансові труднощі, які виникли в їхній родині через підготовку сина до Олімпійських Ігор в Пхьончхані. За підсумками першого тижня Олімпіади Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані. Він посів підсумкове 12-е місце в
    • Вчора, 22:56
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    Владислав Гераскевич з батьком. Фото: НОК України
    Владислав Гераскевич з батьком. Фото: НОК України

    Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані

    Батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича розповів про фінансові труднощі, які виникли в їхній родині через підготовку сина до Олімпійських Ігор в Пхьончхані.

    За підсумками першого тижня Олімпіади Владислав Гераскевич показав поки що кращий результат серед українських спортсменів в Пхьончхані. Він посів підсумкове 12-е місце в змаганнях скелетоністів - вище з представників України в Південній Кореї поки ніхто не піднімався.

    Втім, батька спортсмена Михайло Гераскевич заявляє, що нові досягнення українця піж великим питанням через борги.

    «Після повернення в Україну ми трохи відпочинемо, а ось повернення до тренувального процесу стоїть під дуже великим питанням, тому що у нашій сім'ї накопичилися певні борги, пов'язані з підготовкою до Олімпійських ігор», - сказав він.

    «Так як я ніде не перебуваю на роботі в якості тренера, то, звичайно, треба десь працевлаштуватися і відпрацьовувати борги. Якщо я працевлаштуюся, як тренер, тоді ми будемо мати можливість повернутися до тренувального процесу, якщо ні - не знаю, як все буде відбуватися далі», - заявив Михайло Гераскевич, батько українського скелетоніста.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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