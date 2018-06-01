Ролан Гаррос. Цуренко і Кіченок вибули вже у першому колі парного розряду
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Розсилка
Українська пара програла в двогодинному протистоянні з одними з лідерів турніру
Леся Цуренко та Людмила Кіченок завершили виступи у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.
У першому раунді український дует поступився американсько-чеській парі Маттек-Сендс / Шафаржова.
Зі старту вирішальної партії дівчата боролися за брейки: в затяжному геймі відстояли подачу українки, після чого в боротьбі зуміли захистити свій гейм представниці США та Чехії відповідно.
Поступившись двома геймами на подачі, Леся і Людмила боролися в сьомому геймі, відігравши два матчболи.
Однак, реалізувати три своїх шанси на брейку нашій парі не вдалося.
З п'ятого матчбола другі ракетки турніру оформили перемогу в стартовому матчі, який тривав дві години.
Леся Цуренко продовжить виступ в Парижі в одиночному розряді, де в третьому колі зіграє проти словачки Магдалени Рибарікової.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: $20,298,331
Парний розряд (перше коло)
Маттек-Cендс / Шафаржова (США / Чехія) - Леся Цуренко / Людмила Кіченок (Україна) - 6:4, 3:6, 6:1
Джерело: btu.org.ua