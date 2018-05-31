Ролан Гаррос. Цуренко здобула вольову перемогу над Вандевеге у другому колі турніру

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Леся Цуренко

Українська тенісистка вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Франції, повторивши свій власний рекорд

У четвер, 31-го травня, друга «ракетка» України Леся Цуренко провела свій другий матч на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу-2018.

У другому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю США Коко Вандевеге.

Як і в минулому році, українка пробилася до третього раунду змагань і повторила свій найкращий результат на кортах в Парижі.

Як відомо, у першому колі Цуренко перемогла Штефані Фьогеле з Швейцарії.

Roland Garros – 2018

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

Призовий фонд: $20,298,331

Друге коло

Леся Цуренко (Україна) - Коко Вандевеге (США) - 3:6, 6:4, 6:0



