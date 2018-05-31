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    Ролан Гаррос. Цуренко здобула вольову перемогу над Вандевеге у другому колі турніру

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    Леся Цуренко - Ролан Гаррос. Цуренко здобула вольову перемогу над Вандевеге у другому колі турніру
    Леся Цуренко

    Українська тенісистка вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Франції, повторивши свій власний рекорд

    У четвер, 31-го травня, друга «ракетка» України Леся Цуренко провела свій другий матч на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу-2018.

    У другому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю США Коко Вандевеге.

    Як і в минулому році, українка пробилася до третього раунду змагань і повторила свій найкращий результат на кортах в Парижі.

    Як відомо, у першому колі Цуренко перемогла Штефані Фьогеле з Швейцарії.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: $20,298,331

    Друге коло

    Леся Цуренко (Україна) - Коко Вандевеге (США) - 3:6, 6:4, 6:0


    теніс Ролан Гаррос Леся Цуренко
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