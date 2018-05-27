Ролан Гаррос. Українка Козлова сенсаційно здолала переможницю минулорічного турніру

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Катерина Козлова. Фото: btu.org.ua

Катерина Козлова здобула найбільшу перемогу в кар'єрі

Катерина Козлова в двох сетах обіграла Олену Остапенко в стартовому раунді змагань.

На свій другий Ролан Гаррос Козлова приїхала з серією з п'яти поразок - українка через травму коліна пропустила більше двох місяців, а після повернення в тур встигла відіграти лише один матч, поступившись в Нюрнберзі Вероніці Сепеда (3:6, 4:6).

Здавалося, Катерина приїхала в Париж за призовими, і вже завтра почне підготовку до трав'яного сезону, але українка змогла здивувати все тенісне співтовариство, вже в перший день залишивши Ролан Гаррос без минулорічної чемпіонки.

У першому сеті Остапенко допустила 29 невимушених помилок, чим Козлова скористалася в кінцівці партії - Катерина в 11-му геймі зробила брейк, потім у відповідальний момент видала якісну першу подачу, а на сет-болі змусила латвійку відправити м'яч у сітку.

Другий сет Остапенко почала з брейка, проте швидко знітилася і знову почала помилаятися. Козлова вхопилася за свій шанс, почала грати максимально зібрано і не здригнулася з наближенням гучної перемоги. У сьомому геймі Катерина зробила брейк і холоднокровно довела матч до переможної крапки.

Катерина Козлова здобула найбільшу перемогу в кар'єрі і вперше перемогла в основній сітці Ролан Гаррос. Наступною суперницею українки стане екс-перша ракетка світу Вікторія Азаренко, якщо білоруска в першому раунді обіграє Катерину Синякову.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна не без проблем також перемогла в стартовому матчі Ролан Гаррос.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд: €32,017,500

Перший раунд

Олена Остапенко (Латвія, 5) - Катерина Козлова (Україна) - 5:7, 3:6

Джерело: sportarena.com