Ролан Гаррос. Світоліна не без проблем перемогла в стартовому матчі
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Для перемоги в матчі українці знадобився великий камбек в першому сеті
Українська тенісистка Еліна Світоліна впоралася з Айлой Томлянович в першому матчі на Ролан Гаррос-2018.
Світоліна не без проблем впоралася в двох сетах з австралійкою Айлой Томлянович в першому матчі на Ролан Гаррос.
Для перемоги в матчі українці знадобився великий камбек в першому сеті, по ходу якого вона програвала з рахунком 1 5, але виграла 6 геймів поспіль. У другому сеті Світоліна взяла дві подачі суперниці, віддавши одну і перемогла з рахунком 6:3.
Тепер Еліна Світоліна зіграє у другому раунді Ролан Гаррос з переможницею пари Франческа Ск’явоне / Вікторія Кузмова.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд: €32,017,500
Перший раунд
Еліна Світоліна (Україна, 4) - Айла Томлянович (Австралія) - 2:0 (7:5, 6:3)