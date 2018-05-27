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    Ролан Гаррос. Світоліна не без проблем перемогла в стартовому матчі

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    Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua - Ролан Гаррос. Світоліна не без проблем перемогла в стартовому матчі
    Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua

    Для перемоги в матчі українці знадобився великий камбек в першому сеті

    Українська тенісистка Еліна Світоліна впоралася з Айлой Томлянович в першому матчі на Ролан Гаррос-2018.

    Світоліна не без проблем впоралася в двох сетах з австралійкою Айлой Томлянович в першому матчі на Ролан Гаррос.

    Для перемоги в матчі українці знадобився великий камбек в першому сеті, по ходу якого вона програвала з рахунком 1 5, але виграла 6 геймів поспіль. У другому сеті Світоліна взяла дві подачі суперниці, віддавши одну і перемогла з рахунком 6:3.

    Тепер Еліна Світоліна зіграє у другому раунді Ролан Гаррос з переможницею пари Франческа Ск’явоне / Вікторія Кузмова.

    Roland Garros - Grand Slam

    Париж, Франція

    Призовий фонд: €32,017,500

    Перший раунд

    Еліна Світоліна (Україна, 4) - Айла Томлянович (Австралія) - 2:0 (7:5, 6:3)

    теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна Франція
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