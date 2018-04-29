Роман Безус оформив дубль у чемпіонаті Бельгії
- Вчора, 09:18
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Розсилка
Роман Безус. Фото: Getty Images
Крапку в матчі поставив саме Роман Безус, оформивши дубль
Півзахисник «Сент-Трюйдена» Роман Безус оформив дубль у ворота «Остенде», «Сент-Трюйден» здобув перемогу.
Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 62-й хвилині забив другий гол своєї команди за рахунку 1:1. У додатковий час Безус забив другий гол.
27-річний українець в поточному сезоні провів 25-й матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив 4 голи і зробив 4 асисти.
Нагадаємо, в попередньому турі гольова передача українця Безуса не врятувала його команду від поразки.
Чемпіонат Бельгії
6-ий тур
«Сент-Трюйден» – «Остенде» – 4:1
Голи: Аколатсе(27), Безус(62, 90+3), Акпом(90) – Живковіч(32п.)