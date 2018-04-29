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    Роман Безус оформив дубль у чемпіонаті Бельгії

    Крапку в матчі поставив саме Роман Безус, оформивши дубль
    Півзахисник «Сент-Трюйдена» Роман Безус оформив дубль у ворота «Остенде», «Сент-Трюйден» здобув перемогу. Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 62-й хвилині забив другий гол своєї команди за рахунку 1:1. У додатковий час Безус забив другий гол. 27-річний українець в поточному сезоні провів
    • Вчора, 09:18
    • Розсилка
    Роман Безус. Фото: Getty Images
    Роман Безус. Фото: Getty Images

    Крапку в матчі поставив саме Роман Безус, оформивши дубль

    Півзахисник «Сент-Трюйдена» Роман Безус оформив дубль у ворота «Остенде», «Сент-Трюйден» здобув перемогу.

    Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 62-й хвилині забив другий гол своєї команди за рахунку 1:1. У додатковий час Безус забив другий гол.

    27-річний українець в поточному сезоні провів 25-й матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив 4 голи і зробив 4 асисти.

    Нагадаємо, в попередньому турі гольова передача українця Безуса не врятувала його команду від поразки.

    Чемпіонат Бельгії

    6-ий тур

    «Сент-Трюйден» – «Остенде» – 4:1

    Голи: Аколатсе(27), Безус(62, 90+3), Акпом(90) – Живковіч(32п.)

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