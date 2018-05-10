Роман Безус віддав гольову передачу у чемпіонаті Бельгії
- Сьогодні, 08:55
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Роман Безус. Фото: Getty Images
Український футболіст відзначився результативними діями
Півзахисник «Сент-Трюйден» Роман Безус зробив гольову передачу в матчі проти «Берсхот Вілрейк».
Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 20-й хвилині зробив передачу на Джонатана Леджіра.
27-річний українець в поточному сезоні провів 26 матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив 5 голів і зробив 5 передач.
Зазначимо, що Безуса не виявилося в списку гравців, викликаних Андрієм Шевченком на травневий збір національної команди.