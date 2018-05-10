Роман Безус віддав гольову передачу у чемпіонаті Бельгії

Український футболіст відзначився результативними діями

Півзахисник «Сент-Трюйден» Роман Безус зробив гольову передачу в матчі проти «Берсхот Вілрейк». Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 20-й хвилині зробив передачу на Джонатана Леджіра. 27-річний українець в поточному сезоні провів 26 матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив 5 голів і зробив