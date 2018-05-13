  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Роман Безус відзначився результативними діями у восьмому матчі поспіль

    • Сьогодні, 11:25
    • Розсилка
    Роман Безус. Фото:&nbsp;stvv.com
    Роман Безус. Фото: stvv.com

    В останніх восьми зустрічах Безус забив три голи і віддав сім гольових пасів

    Український півзахисник бельгійського «Сент-Трюйдена» Роман Безус продовжує вражати своєю результативністю.

    У суботу, 12 травня, на виїзному поєдинку проти «Антверпена» наш хавбек відзначився гольовою передачею і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:1.

    Це вже восьма поспіль результативна дія Романа. В останніх восьми зустрічах Безус забив три голи і віддав сім гольових пасів.

    Додамо, що український легіонер «Антверпена» Єгор Назарин провів на полі всю гру.

    «Сент-Трюйден» має в активі 16 очок та пербуває на 2 місці у таблиці, «Антверпен» із 14 пунктами займає 3 сходинку.

    Чемпіонат Бельгії. Група Ліги Європи

    9-ий тур

    «Антверпен» – «Сент-Трюйден» – 1:2

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ