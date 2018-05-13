Роман Безус відзначився результативними діями у восьмому матчі поспіль

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Роман Безус. Фото: stvv.com

В останніх восьми зустрічах Безус забив три голи і віддав сім гольових пасів

Український півзахисник бельгійського «Сент-Трюйдена» Роман Безус продовжує вражати своєю результативністю.

У суботу, 12 травня, на виїзному поєдинку проти «Антверпена» наш хавбек відзначився гольовою передачею і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:1.

Це вже восьма поспіль результативна дія Романа. В останніх восьми зустрічах Безус забив три голи і віддав сім гольових пасів.

Додамо, що український легіонер «Антверпена» Єгор Назарин провів на полі всю гру.

«Сент-Трюйден» має в активі 16 очок та пербуває на 2 місці у таблиці, «Антверпен» із 14 пунктами займає 3 сходинку.

Чемпіонат Бельгії. Група Ліги Європи

9-ий тур

«Антверпен» – «Сент-Трюйден» – 1:2