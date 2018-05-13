Роман Безус відзначився результативними діями у восьмому матчі поспіль
- Сьогодні, 11:25
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Роман Безус. Фото: stvv.com
В останніх восьми зустрічах Безус забив три голи і віддав сім гольових пасів
Український півзахисник бельгійського «Сент-Трюйдена» Роман Безус продовжує вражати своєю результативністю.
У суботу, 12 травня, на виїзному поєдинку проти «Антверпена» наш хавбек відзначився гольовою передачею і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:1.
Це вже восьма поспіль результативна дія Романа. В останніх восьми зустрічах Безус забив три голи і віддав сім гольових пасів.
Додамо, що український легіонер «Антверпена» Єгор Назарин провів на полі всю гру.
«Сент-Трюйден» має в активі 16 очок та пербуває на 2 місці у таблиці, «Антверпен» із 14 пунктами займає 3 сходинку.
Чемпіонат Бельгії. Група Ліги Європи
9-ий тур
«Антверпен» – «Сент-Трюйден» – 1:2