Роналду розпочинає підготовку до нового сезону



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Кріштіану Роналду. Фото з соціальних мереж

Кріштіану Роналду проведе перше тренування з туринським «Ювентусом»

Новачок «Ювентуса» Кріштіану Роналду у неділю, 29 липня, повинен прибути в Турин, а вже у понеділок має провести перше тренування у складі «старої синьйори».

Про це повідомляє Football Italia.

Очікується, що Роналду дебютує у футболці туринців в контрольному матчі проти молодіжного складу «Ювентуса», який запланований на 12 серпня.

Португалець пропустив більшу частину підготовку, так як відпочивав після чемпіонату світу.

33-річний нападник влаштував собі турне по Китаю.

Нагадаємо, що Роналду перебрався в «Ювентус» з «Реала» за 112 мільйонів євро.

Трансфер португальця в «Ювентус» створив чималі проблеми засновникам FIFA 19.

Контракт Кріштіану зі «старою синьйорою» розрахований на чотири роки.

В Турині Роналду отримуватиме 30 мільйонів євро за сезон.