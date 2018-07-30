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    Роналду розпочинає підготовку до нового сезону

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    <span>Кріштіану Роналду. Фото з соціальних мереж</span> - Роналду розпочинає підготовку до нового сезону
    Кріштіану Роналду. Фото з соціальних мереж

    Кріштіану Роналду проведе перше тренування з туринським «Ювентусом»

    Новачок «Ювентуса» Кріштіану Роналду у неділю, 29 липня, повинен прибути в Турин, а вже у понеділок має провести перше тренування у складі «старої синьйори».

    Про це повідомляє Football Italia.

    Очікується, що Роналду дебютує у футболці туринців в контрольному матчі проти молодіжного складу «Ювентуса», який запланований на 12 серпня.

    Португалець пропустив більшу частину підготовку, так як відпочивав після чемпіонату світу.

    33-річний нападник влаштував собі турне по Китаю.

    Нагадаємо, що Роналду перебрався в «Ювентус» з «Реала» за 112 мільйонів євро.

    Трансфер португальця в «Ювентус» створив чималі проблеми засновникам FIFA 19.

    Контракт Кріштіану зі «старою синьйорою» розрахований на чотири роки.

    В Турині Роналду отримуватиме 30 мільйонів євро за сезон.

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