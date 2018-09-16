Роналду нарешті відзначився за «Ювентус», оформивши дубль у ворота «Сассуоло» (відео)
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Розсилка
Португалець допоміг «старій сеньорі» здобути чергову перемогу і закріпитися на першій позиції чемпіонату
Кріштіану Роналду забив довгоочікуваний перший м'яч у футболці туринського «Ювентуса».
Португалець провів дебютні голи у матчі четвертогого туру Серії А, в якому «бьянконері» грали проти«Сассуоло». Це вже четверта поспіль перемога для підопічних Аллегрі на старті сезону. Саме «Ювентус» з 12-ма балами наразі очолює турнірну таблицю Серії А.
Чемпіонат Італтії. Четвертий тур.
Ювентус - Сассуоло 2: 1
Голи: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90 + 1
Ювентус: Щесни - Канселу, Бенатья, Бонуччі, Алекс Сандро (Куадрадо, 80) - Хедіра, Джан (Бентанкур, 71), Матюїді - Дібала, Манджукич (Дуглас Коста, 61), Роналду
Попередження: Канселье, Алекс Сандро, Дуглас Коста - Джурічіч, Берарді, Бурабія
Вилучення: Дуглас Коста, 90 + 3 (неспортивна поведінка).