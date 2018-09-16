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    Роналду нарешті відзначився за «Ювентус», оформивши дубль у ворота «Сассуоло» (відео)

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    Фото взяте з ресурсу youtube.com - Роналду нарешті відзначився за «Ювентус», оформивши дубль у ворота «Сассуоло» (відео)
    Фото взяте з ресурсу youtube.com

    Португалець допоміг «старій сеньорі» здобути чергову перемогу і закріпитися на першій позиції чемпіонату

    Кріштіану Роналду забив довгоочікуваний перший м'яч у футболці туринського «Ювентуса».

    Португалець провів дебютні голи у матчі четвертогого туру Серії А, в якому «бьянконері» грали проти«Сассуоло». Це вже четверта поспіль перемога для підопічних Аллегрі на старті сезону. Саме «Ювентус» з 12-ма балами наразі очолює турнірну таблицю Серії А.

    Чемпіонат Італтії. Четвертий тур.

    Ювентус - Сассуоло 2: 1
    Голи: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90 + 1

    Ювентус: Щесни - Канселу, Бенатья, Бонуччі, Алекс Сандро (Куадрадо, 80) - Хедіра, Джан (Бентанкур, 71), Матюїді - Дібала, Манджукич (Дуглас Коста, 61), Роналду

    Попередження: Канселье, Алекс Сандро, Дуглас Коста - Джурічіч, Берарді, Бурабія

    Вилучення: Дуглас Коста, 90 + 3 (неспортивна поведінка).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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