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    Роналду не приїхав на церемонію УЄФА до Монако через Модріча

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    <span>Кріштіану Роналду /Getty Images</span> - Роналду не приїхав на церемонію УЄФА до Монако через Модріча
    Кріштіану Роналду /Getty Images

    Кріштіану Роналду передумав летіти на церемонію жеребкування за кілька годин до її початку

    Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду не був присутній на церемонії вручення нагород УЄФА у зв'язку з тим, що кращим гравцем року визнали не його, а Луку Модріча.

    Як повідомляє ESPN, спочатку гравець збирався прилетіти на церемонію, для нього в залі навіть були зарезервовані шість крісел. Однак, дізнавшись, що нагороду кращого гравця року отримає не він, а Лука Модріч, португалець скасував політ до Монако.

    Видання зазначає, що представники «Ювентуса», що знаходилися у готелі в Монако, дзвонили Роналду, намагаючись умовити футболіста передумати, але той був неприступний.

    Відзначимо, що Роналду на цій церемонії дісталася нагорода найкращому нападнику.

    Джерело: iSport.ua

    УЄФА політ жеребкування
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