Роналду не приїхав на церемонію УЄФА до Монако через Модріча



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Кріштіану Роналду /Getty Images

Кріштіану Роналду передумав летіти на церемонію жеребкування за кілька годин до її початку

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду не був присутній на церемонії вручення нагород УЄФА у зв'язку з тим, що кращим гравцем року визнали не його, а Луку Модріча.

Як повідомляє ESPN, спочатку гравець збирався прилетіти на церемонію, для нього в залі навіть були зарезервовані шість крісел. Однак, дізнавшись, що нагороду кращого гравця року отримає не він, а Лука Модріч, португалець скасував політ до Монако.

Видання зазначає, що представники «Ювентуса», що знаходилися у готелі в Монако, дзвонили Роналду, намагаючись умовити футболіста передумати, але той був неприступний.

Відзначимо, що Роналду на цій церемонії дісталася нагорода найкращому нападнику.

Джерело: iSport.ua