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    Роналду оточив себе охороною у Турині

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    Фото footballsmile.ru - Роналду оточив себе охороною у Турині
    Фото footballsmile.ru

    Зірковий нападник «Ювентуса» переймається своєю безпекою

     Кріштіану Роналду найняв трьох охоронців.

    Форвард попросив керівництво туринського клубу про дану послугу, аби гарантувати собі і своїй родині максимальну безпеку.

    Два охоронці будуть цілодобово спостерігати за його родиною та будинком, а третій буде всюди супроводжувати самого футболіста. Це вже не перший випадок, коли португалець винаймає собі охорону. 

    Під час Чемпіонату світу у Росії Кріштіану також постійно перебував під пристальним поглядом тілоохоронця.

    Джерело: Динамомания

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