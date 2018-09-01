Роналду оточив себе охороною у Турині



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Фото footballsmile.ru

Зірковий нападник «Ювентуса» переймається своєю безпекою

Кріштіану Роналду найняв трьох охоронців.

Форвард попросив керівництво туринського клубу про дану послугу, аби гарантувати собі і своїй родині максимальну безпеку.

Два охоронці будуть цілодобово спостерігати за його родиною та будинком, а третій буде всюди супроводжувати самого футболіста. Це вже не перший випадок, коли португалець винаймає собі охорону.

Під час Чемпіонату світу у Росії Кріштіану також постійно перебував під пристальним поглядом тілоохоронця.

Джерело: Динамомания