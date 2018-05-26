Роналду потрапив м'ячем у оператора і розбив йому брову під час тренування на НСК «Олімпійський» (відео)
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До столиці України бланкос прибули ще ввечері в четвер, 24 травня
Під час відкритого тренування «Реала» португалець потрапив м'ячем у оператора, який перебував за рекламними щитами. Реакція Роналду була символічна: форвард жодним чином не хотів потрапити в людину.
Щоб загладити свою провину, португалець в кінці тренування зняв з себе футболку і передав її потерпілому, у якого в результаті попадання м'ячем була розбита брова.
Відкрите тренування мадридців пройшло в Києві, на НСК «Олімпійський». До столиці України бланкос прибули ще ввечері в четвер, 24 травня.
Роналду підходить до зустрічі з «Ліверпулем», будучи в статусі кращого бомбардира в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. На рахунку португальця 15 забитих м'ячів в 12 матчах.
Джерело: sportarena.com