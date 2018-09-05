Роналду повернувся у розташування «Ювентуса» з підбитим оком (фото)



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Кріштіану Роналду

Вихідні у Кріштіану виявилися невдалими?

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду повернувся у розташування команди після вихідних з підбитим оком.

На фотографіях з тренування чітко помітно синець під оком гравця.

Dopo 2️⃣giorni di riposo la Juve è tornata ad allenarsi oggi

https://t.co/CpWezr1aDd pic.twitter.com/Cj1x1GFiFE — JuventusFC (@juventusfc) 4 вересня 2018 р.

Португальський футболіст провів вихідні дні зі своєю нареченою Джорджиной Родрігес на яхті біля берегів Сардинії.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш не викликав нападника до складу національної команди на матчі проти Хорватії (товариська гра, 6 вересня) й Італії (Ліга нації, 10 вересня), щоб не заважати його адаптації у «Ювентусі».

Окрім того, Роналду погрожує телекомпанії Mediaset за репортаж про його кохану, інформує AS.

В ефірі телеканалу Telecinco, що входить до групи Mediaset, вийшов сюжет про те, що дівчина перестала спілкуватися зі своєю родиною, вступивши у стосунки з португальським футболістом.

Даний сюжет сильно обурив Роналду, який доручив своїм адвокатам відправити лист у Mediaset, погрожуючи судовим позовом, щоб перешкодити мовнику транслювати сюжети на цю тему.

Джерело: Спорт-Экспресс