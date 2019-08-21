Роналду розповів, коли він може завершити професійну кар'єру



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Нападаючий «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду

«Я можу грати до 40 або 41 року»

Нападаючий «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, коли може завершити свою кар'єру.

«Я зараз не думаю про це. Може бути, що закінчу кар'єру в наступному році. Але при цьому я також можу грати до 40 або 41 року. Не знаю ... Завжди кажу, що треба насолоджуватися моментом. І я повинен продовжувати це робити», - наводить слова Роналду Marca з посиланням на португальський телеканал TVI.

Португальський гравець, який раніше виступав за «Манчестер Юнайтед» і «Реал», п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, тричі - чемпіонат Англії, двічі - чемпіонат Іспанії, один раз - чемпіонат Італії. Також чотири рази він ставав переможцем клубного чемпіонату світу і по разу - Суперкубка УЄФА і Кубка Італії.