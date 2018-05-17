Росія програла Канаді в чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею
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Фото: iihf.com
Переможну шайбу канадці закинули в овертаймі
Росія програла Канаді в чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею з рахунком 4:5.
Переможну шайбу канадці закинули в овертаймі.
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Чемпіонат світу 2018 року з хокею
Чвертьфінал
Росія - Канада 4:5 (0:1, 2:1, 2:2)
0:1 – 4 Парейко (Еберле, Макдевід)
0:2 – 31 Нюджент-Хопкінс (Парейко, Макдевід)
1:2 – 32 Міхєєв (Зайцев, Анісімов)
2:2 – 37 Барабанов (Дадонов)
2:3 – 47 Терріс (Шварц, Шварц)
3:3 – 48 Андронов (Сошніков, Зайцев)
3:4 – 52 Дюбуа (Джост)
4:4 – 54 Анісимов (Зайцев, Грігоренко)
4:5 – 65 О'Райлі (Макдевід, Екблад)