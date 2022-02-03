Росіянам подвоїли преміальні за перемогу над Україною в півфіналі Євро
Принциповий матч відбудеться 4 лютого
Російський футбольний союз вирішив подвоїти преміальні команді футболістів, які 4 лютого в півфіналі чемпіонату Європи зустрінуться з українською командою. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Планувалося, що сума бонусу за вихід до фіналу Євро складе близько €8,7 тис. Сума не змінювалася під час турніру, проте після того, як стало відомо, що півфінальна гра буде з Україною, преміальний кошторис виріс до €17,5 тис.
Матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футзалу Україна – Росія розпочнеться 4 лютого о 18.00 (Де дивитися).
Збірна України в блискучому стилі взяла гору над Казахстаном в першому матчі плей-оф Євро.
в півфінал наша команда вийшла вперше за 17 років.
Після гри наші гравці емоційно заспівали «Червону руту».
В іншому півфіналі зіграють Португалія та Іспанія.
Раніше колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко поставив під сумнів ймовірність проведення гри Україна - Росія.
Читайте також: