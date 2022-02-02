Кличко пояснив, чому вирішив вступити до тероборони Києва

Володимир за необхідності захищатиме країну від агресора

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко розповів, чому він вирішив подати заяву на вступ до бригади територіальної оборони Києва.

«Моя мотивація – це любов до моєї країни, до мого міста Києва. Любов до моєї дочки, яка ходить до школи буквально в сотнях метрів звідси. Ця любов мене мотивує захищати нашу країну, наше місто.

Тому я подав документи, щоби бути в бригаді територіальної оборони міста Києва. Також мотивую всіх небайдужих зробити те саме», – сказав Кличко на своєму YouTube-каналі.

З 1 січня цього року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне завдання, яке закон ставить перед цими військами – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій. Зараз такі підрозділи формують і в Києві.

Володимир Кличко провів 69 боїв і здобув 64 перемоги.