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    Кличко пояснив, чому вирішив вступити до тероборони Києва

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    Володимир Кличко подав заяву на вступ до бригади територіальної оборони Києва. - Кличко пояснив, чому вирішив вступити до тероборони Києва
    Володимир Кличко подав заяву на вступ до бригади територіальної оборони Києва.
    фото: скріншот

    Володимир за необхідності захищатиме країну від агресора

    Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко розповів, чому він вирішив подати заяву на вступ до бригади територіальної оборони Києва.

    «Моя мотивація – це любов до моєї країни, до мого міста Києва. Любов до моєї дочки, яка ходить до школи буквально в сотнях метрів звідси. Ця любов мене мотивує захищати нашу країну, наше місто.

    Тому я подав документи, щоби бути в бригаді територіальної оборони міста Києва. Також мотивую всіх небайдужих зробити те саме», – сказав Кличко на своєму YouTube-каналі.

    З 1 січня цього року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне завдання, яке закон ставить перед цими військами – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій. Зараз такі підрозділи формують і в Києві.

    Володимир Кличко провів 69 боїв і здобув 64 перемоги.

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    Теги: Київ Володимир Кличко бокс
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    Кличко пояснив, чому вирішив вступити до тероборони Києва