Ексгравець збірної Калиниченко: Маю сумнів, що гра Україна – Росія на Євро відбудеться

Півфінал футзального Євро запланований на четверте лютого

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко розповів про очікування від півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу між збірними Росії та України. Зустріч відбудеться у Нідерландах 4 лютого. Початок – о 18:00.

«Неспортивна напруга буде. Політика, на жаль, сьогодні на першому місці. Відповідно, ніхто не зможе залишити цю напругу за межами паркету. Футболісти гратимуть на перемогу і не думатимуть, проти кого грають. Вони гратимуть проти суперника, а не проти якоїсь політичної сили, – наводить слова Калиниченка Metaratings. – Я сумніваюся, що ця гра взагалі може пройти, бо були прецеденти у пляжному футболі. Тут, щоправда, великий турнір, півфінал, і гра, швидше за все, відбудеться, але знову ж таки це буде політизовано. Вболіватиму, звичайно, за збірну України, тут навіть не обговорюється».

У другому півфіналі зустрінуться збірні Іспанії та Португалії.

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