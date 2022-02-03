Президент Міжнародного олімпійського комітету звернувся до Путіна з проханням

Спортивний діяч зробив звернення напередодні старту Ігор-2022

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах напередодні старту Олімпіади в Пекіні дав пресконференцію. У спортивного діяча зокрема поцікавилися, чи планує він зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Запитання, очевидно, пролунало через загрозу великої війни між Росією й Україною.

Вісім років тому, нагадаємо, одразу після Олімпіади в Сочі і старту Паралімпійських ігор війська РФ окупували Крим, а незабаром розпочали масований наступ у Донецькій і Луганський областях.

«Я сьогодні вже зробив звернення. Я закликав усіх політичних діячів у всьому світі виконати те, що обіцяли вони під час укладання Олімпійського перемир'я. Я не даватиму коментарів політичного характеру, які можуть тлумачитися по-різному», – відповів Бах на пресконференції.

Раніше, нагадаємо, Володимир Кличко подав заяву на вступ до тероборони Києва.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого (розлад змагань).