Де дивитися матч Україна – Росія на чемпіонаті Європи з футзалу

Півфінальна зустріч відбудеться в Амстердамі 4 лютого

Чемпіонат Європи з футзалу наближається до завершення. Збірна України в останньому матчі здолала Казахстан (5:3) і вперше за 17 років вийшла до півфіналу. Там вона зустрінеться з росіянами. Гру призначено на 4 лютого. Початок – о 18:00. Поєдинок транслюватиме UA:Перший.

В іншому матчі зіграють команди Португалії та Іспанії. Ця гра також відбудеться 4 лютого, але о 21:00.

Фінал і зустріч за третє місце призначено на 6 лютого. Всі матчі плей-оф граються в Амстердамі.

На груповій стадії збірна України поступилася Нідерландам (2:3) і Португалії (0:1), розгромила Сербію (6:1) і з трьома очками вийшла до плей-оф.

Після перемоги над Казахстаном наші футболісти заспівали «Червону руту» (відео).

Раніше колишній півзахисник збірної України Максим Калиниченко припустив, що гра між Україною та Росією може не відбутися.