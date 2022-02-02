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    Де дивитися матч Україна – Росія на чемпіонаті Європи з футзалу

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    Збірна України має шанс поборотися за медалі континентальної першості - Де дивитися матч Україна – Росія на чемпіонаті Європи з футзалу
    Збірна України має шанс поборотися за медалі континентальної першості
    фото з відкритих джерел

    Півфінальна зустріч відбудеться в Амстердамі 4 лютого

    Чемпіонат Європи з футзалу наближається до завершення. Збірна України в останньому матчі здолала Казахстан (5:3) і вперше за 17 років вийшла до півфіналу. Там вона зустрінеться з росіянами. Гру призначено на 4 лютого. Початок – о 18:00. Поєдинок транслюватиме UA:Перший.

    В іншому матчі зіграють команди Португалії та Іспанії. Ця гра також відбудеться 4 лютого, але о 21:00.

    Фінал і зустріч за третє місце призначено на 6 лютого. Всі матчі плей-оф граються в Амстердамі.

    На груповій стадії збірна України поступилася Нідерландам (2:3) і Португалії (0:1), розгромила Сербію (6:1) і з трьома очками вийшла до плей-оф.

    Після перемоги над Казахстаном наші футболісти заспівали «Червону руту» (відео).

    Раніше колишній півзахисник збірної України Максим Калиниченко припустив, що гра між Україною та Росією може не відбутися.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України футзал
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    Де дивитися матч Україна – Росія на чемпіонаті Європи з футзалу