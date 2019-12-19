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    Росіяни оскаржуватимуть санкції за допінг

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    Допіпнг - основа російського спорту уже багато років - Росіяни оскаржуватимуть санкції за допінг
    Допіпнг - основа російського спорту уже багато років
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    У російській антидопінговій агенції готують апеляційний позов проти запроваджених ВАДА санкцій

    Росіяни оскаржуватимуть запроваджені за рекомендацією Всесвітнього антидопінгового агентства санкції за грубі повторні порушення антидопінгових правил.

    Відповідну апеляцію готують в російській антидопінговій агенції. Про це повідомив у коментарі Р-Спорт голова наглядової ради агенції Алєксандр Івлєв.

    Нагадаємо, 9 грудня ВАДА рекомендувала Міжнародному олімпійському комітету знову позбавити російську антидопінгову агенцію статусу відповідності міжнародним нормам за повторне грубе порушення антидопінгових правил за підтримки держави та фальшування тестів у московській лабораторії. Росіян також на чотири роки відсторонили від усіх великих міжнародних змагань з Олімпіадами та чемпіонатами світу включно.

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    спорт допінг WADA
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