Росіяни оскаржуватимуть санкції за допінг



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Допіпнг - основа російського спорту уже багато років Твіттер

У російській антидопінговій агенції готують апеляційний позов проти запроваджених ВАДА санкцій

Росіяни оскаржуватимуть запроваджені за рекомендацією Всесвітнього антидопінгового агентства санкції за грубі повторні порушення антидопінгових правил.

Відповідну апеляцію готують в російській антидопінговій агенції. Про це повідомив у коментарі Р-Спорт голова наглядової ради агенції Алєксандр Івлєв.

Нагадаємо, 9 грудня ВАДА рекомендувала Міжнародному олімпійському комітету знову позбавити російську антидопінгову агенцію статусу відповідності міжнародним нормам за повторне грубе порушення антидопінгових правил за підтримки держави та фальшування тестів у московській лабораторії. Росіян також на чотири роки відсторонили від усіх великих міжнародних змагань з Олімпіадами та чемпіонатами світу включно.