Фанати «Райо Вальєкано» вчинили напад на президента свого клубу за підтримку українця Зозулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прихильники «Райо Вальєкано» так захопилися нападами на Романа Зозулю, що ніяк не вгомоняться Sportarena

Рауль Мартін Преса звернувся в поліцію

Фанати іспанського футбольного клубу «Райо Вальєкано» напали на автомобіль президента команди Рауля Мартіна Преси. Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, вболівальники залишилися незадоволені тим, що функціонер засудив їх поведінку після зірваного матчу 20-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії з «Альбасете». В результаті президент команди написав заяву в поліцію через заподіяну уболівальниками шкоду.

Весь перший тайм фанати «Райо Вальєкано» скандували образи на адресу українського нападника Романа Зозулі, називаючи його нацистом. Через це зустріч була зупинена. Після матчу Преса підтримав Зозулю.

У 2017 році українець перейшов у «Райо Вальєкано», однак через конфлікт з фанатами був змушений покинути клуб, не провівши жодного матчу. Гравцем «Альбасете» нападник став в 2017 році.

Прихильники «Райо Вальєкано» вирішили, що Зозуля – «нацист» після того, як вивчили публікації футболіста в соціальних мережах. Серед фотографій, що викликали невдоволення у мадридських уболівальників, був знімок Зозулі поруч з портретом лідера українських націоналістів Степана Бандери. Крім того, Зозуля відомий як жертводавець на потреби української армії в Донбасі.