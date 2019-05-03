Російська чемпіонка Європи збила на переході пенсіонера (відео)



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Чемпіонка з художньої гімнастики Діана Боцієва грубо порушила правила дорожнього руху

Російська чемпіонка Європи з художньої гімнастики Діана Боцієва збила на переході пенсіонера, перебуваючи за кермом автомобіля. Спортсменка грубо порушила правила дорожнього руху, інформує телеграм-канал Mash.

На відео камер спостереження зафіксовано момент, коли авто гімнастки різко рвонуло вперед на пішохідний перехід, коли його перетинав перехожий.

Спортсменка збила 71-річного пенсіонера, якого доправили до лікарні зі струсом мозку та численними забиттями.

Боцієва виборола титул чемпіонки Європи 2008 року в командних виступах. Наразі вона завершила професіональну кар’єру та працює тренером.