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    Російських футболістів викрили на участі в незаконних ставках

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    Російських футболістів викрили на участі в незаконних ставках
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    Гравці третього за рангом дивізіону ставили гроші на матчі за участі своїх команд

    У Росії викрили на участі в незаконних ставках трьох футболістів Професіональної футбольної ліги – третього за рангом дивізіону. Вони ставили гроші на матчі за участі своїх команд, інформує «Чемпіонат» з посиланням на власні джерела.

    Інциденти за участі підозрюваних футболістів буде розглядати комітет з етики профільної федерації. Очікується, що всіх порушників буде відсторонено від будь-якої футбольної діяльності.

    Напередодні викриття учасників нелегальних ставок у російському футбольному союзі повідомили про призначення колишнього нападника збірної Дмітрія Буликіна на посаду офіцера з боротьби та профілактики договірних матчів.

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