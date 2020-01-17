Російських футболістів викрили на участі в незаконних ставках



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Гравці третього за рангом дивізіону ставили гроші на матчі за участі своїх команд

У Росії викрили на участі в незаконних ставках трьох футболістів Професіональної футбольної ліги – третього за рангом дивізіону. Вони ставили гроші на матчі за участі своїх команд, інформує «Чемпіонат» з посиланням на власні джерела.

Інциденти за участі підозрюваних футболістів буде розглядати комітет з етики профільної федерації. Очікується, що всіх порушників буде відсторонено від будь-якої футбольної діяльності.

Напередодні викриття учасників нелегальних ставок у російському футбольному союзі повідомили про призначення колишнього нападника збірної Дмітрія Буликіна на посаду офіцера з боротьби та профілактики договірних матчів.

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