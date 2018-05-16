Російських самбістів не пустили на чемпіонат Європи до Греції

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У європейські країні відмовили трьох російським спортсменам у візах

Збірна Росії вилетіла на чемпіонат Європи не повним складом.

Як інформує прес-служба Всеросійської федерації самбо, Консульство Греції у Москві відмовило у візах трьом самбістам: Мухтару Гамзаєву (57 кг), Ежеру Енчинову (62 кг) і Дмитру Самойлову (82 кг).

Причиною відмови стала «недостатність інформації для планованої поїздки та проживання на території Греції та Шенгену», інформують російські ЗМІ.

Зазначається, що за два дні до відльоту Міністерство спорту Греції не внесло у списки даних членів збірної Росії.

Оперативно знайти заміну вдалося у двох вагових категоріях бойового самбо. У вазі 57 кг Росію представить Родіон Асканаков, а у 62 кг – Олександр Нестеров.

У прес-службі Всеросійської федерації самбо розповіли, що після чемпіонату Європи юрист федерації буде розбиратися, чому виникли ці проблеми.

«Ми всі шоковані. Я сама візу отримала тільки сьогодні вранці», - заявило джерело, інформує sport-express.ru.

Чемпіонат Європи пройде в Афінах 18-20 травня.