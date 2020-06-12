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    Російський боксер Цзю захоплюється поведінкою Усика поза рингом

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    Росіянин Костя Цзю всі свої титули здобув під прапором Австралії, а потім повернувся в РФ - Російський боксер Цзю захоплюється поведінкою Усика поза рингом
    Росіянин Костя Цзю всі свої титули здобув під прапором Австралії, а потім повернувся в РФ
    Фото - Boxrec

    Костя Цзю підкреслив, що спорт має бути поза політикою

    Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю розповів про те, як він ставиться до непереможного українського боксера Олександра Усика.

    «Що мені в ньому подобається – поведінка поза рингом. Це людина, яка відстоює свою життєву позицію у всьому, що він робить. Навіть незважаючи на те, що це, за оцінкою багатьох людей, йде з негативом.

    За моїх часів спорт завжди був поза політикою. Але я розумію, що ми живемо в іншому світі зараз, і ці слова стали синонімами. Я противник цього і завжди буду стояти на позиції, що не можна пов’язувати ці справи. Чудовий спортсмен повинен бути просто спортсменом», - сказав Цзю в коментарі Fightnews.

    Нагадаємо, що на професійному рингу уродженець РФ Костя Цзю представляв Австралію.

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    бокс Олександр Усик спорт поза політикою Костя Цзю
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