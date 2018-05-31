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    Російський чемпіон світу розбився у страшній аварії, повертаючись зі змагань

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    Іван Мартиневич - Російський чемпіон світу розбився у страшній аварії, повертаючись зі змагань
    Іван Мартиневич

    Іван Мартиневич був неодноразовим чемпіоном світу та Європи

    Один з найсильніших російських гирьовиків Іван Мартиневич трагічно загинув, повертаючись зі змагань у Санкт-Петербурзі.

    31-річний спортсмен вирішив на машині дістатися до Москви, звідки повинен був летіти у рідний Омськ.

    Вранці 28 травня поблизу Твері сталася страшна ДТП. Автомобіль, у якому знаходився спортсмен, врізався у вантажівку. Травми спортсмена виявилися смертельними.

    Як повідомляє міністерство спорту Омської області, похорон атлета пройдуть у його рідному селі.

    «Рано вранці, близько 3:30, поблизуТвері машина, у якій їхав Іван Мартиневич, врізалася у вантажівку, що стояла на узбіччі. Що сталося, поки невідомо. Можливо, водій заснув за кермом», - розповів тренер Івана Віктор Єлісєєв.

    Останнім змаганням омського атлета став чемпіонат Росії, на якому він виграв бронзову нагороду.

    За всю кар'єру Мартиневич встиг перемогти на всіх великих стартах. Спортсмен – триразовий чемпіон світу та чотириразовий переможець європейської першості.

    На останньому чемпіонаті континенту, який проходив 10-13 травня в Угорщині, Мартиневич став володарем золотої медалі у двоборстві у ваговій категорії 68 кг.

    Джерело: Газета.Ру

    Росія ДТП спорт смерть
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