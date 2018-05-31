Російський чемпіон світу розбився у страшній аварії, повертаючись зі змагань
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Іван Мартиневич був неодноразовим чемпіоном світу та Європи
Один з найсильніших російських гирьовиків Іван Мартиневич трагічно загинув, повертаючись зі змагань у Санкт-Петербурзі.
31-річний спортсмен вирішив на машині дістатися до Москви, звідки повинен був летіти у рідний Омськ.
Вранці 28 травня поблизу Твері сталася страшна ДТП. Автомобіль, у якому знаходився спортсмен, врізався у вантажівку. Травми спортсмена виявилися смертельними.
Як повідомляє міністерство спорту Омської області, похорон атлета пройдуть у його рідному селі.
«Рано вранці, близько 3:30, поблизуТвері машина, у якій їхав Іван Мартиневич, врізалася у вантажівку, що стояла на узбіччі. Що сталося, поки невідомо. Можливо, водій заснув за кермом», - розповів тренер Івана Віктор Єлісєєв.
Останнім змаганням омського атлета став чемпіонат Росії, на якому він виграв бронзову нагороду.
За всю кар'єру Мартиневич встиг перемогти на всіх великих стартах. Спортсмен – триразовий чемпіон світу та чотириразовий переможець європейської першості.
На останньому чемпіонаті континенту, який проходив 10-13 травня в Угорщині, Мартиневич став володарем золотої медалі у двоборстві у ваговій категорії 68 кг.
Джерело: Газета.Ру