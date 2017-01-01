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    Російський наставник покинув пост головного тренера англійського клубу

    «Халл Сіті» не може здобути перемогу в Чемпіоншипі протягом семи останніх матчів
    Головний тренер «Халл Сіті» Леонід Слуцький покинув свій пост, повідомляє офіційний сайт клубу. Керівництво англійського клубу і 46-річний російський фахівець після матчу 20-го туру з «Шеффілд Уенсдей» прийняли рішення розірвати угоду. Також наголошується, що разом зі Слуцьким клуб покине і стратегічний директор команди
    • Сьогодні, 22:23
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    «Халл Сіті» не може здобути перемогу в Чемпіоншипі протягом семи останніх матчів

    Головний тренер «Халл Сіті» Леонід Слуцький покинув свій пост, повідомляє офіційний сайт клубу.

    Керівництво англійського клубу і 46-річний російський фахівець після матчу 20-го туру з «Шеффілд Уенсдей» прийняли рішення розірвати угоду. Також наголошується, що разом зі Слуцьким клуб покине і стратегічний директор команди Олег Яровинський.

    «Леонід невтомно працював на своєму посту і поводився дуже чесно. Працювати з ним було задоволенням. На жаль, результати команди не покращилися, як ми на те всі розраховували. У зв'язку з цим ми дійшли згоди про припинення співпраці. Хотів би подякувати Слуцькому та Яровинському за їх зусилля в «Халлі», а також щиро побажати їм всього найкращого», - прокоментував відхід Слуцького заступник голови «Халл Сіті» Ехаб Аллам.

    «Халл Сіті» не може здобути перемогу в Чемпіоншипі протягом семи останніх матчів. Після 20-ти турів команда розташовується на 20-му рядку в турнірній таблиці.

    В останній зустрічі, яка відбулася напередодні, «Халл» на виїзді зіграв внічию з «Шеффілд Уенсдей» (2:2). Слуцький працював з командою з літа 2017-го року.

    Джерело: championat.com

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