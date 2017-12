Російський наставник покинув пост головного тренера англійського клубу

«Халл Сіті» не може здобути перемогу в Чемпіоншипі протягом семи останніх матчів

Головний тренер «Халл Сіті» Леонід Слуцький покинув свій пост, повідомляє офіційний сайт клубу.

Керівництво англійського клубу і 46-річний російський фахівець після матчу 20-го туру з «Шеффілд Уенсдей» прийняли рішення розірвати угоду. Також наголошується, що разом зі Слуцьким клуб покине і стратегічний директор команди Олег Яровинський.

«Леонід невтомно працював на своєму посту і поводився дуже чесно. Працювати з ним було задоволенням. На жаль, результати команди не покращилися, як ми на те всі розраховували. У зв'язку з цим ми дійшли згоди про припинення співпраці. Хотів би подякувати Слуцькому та Яровинському за їх зусилля в «Халлі», а також щиро побажати їм всього найкращого», - прокоментував відхід Слуцького заступник голови «Халл Сіті» Ехаб Аллам.

«Халл Сіті» не може здобути перемогу в Чемпіоншипі протягом семи останніх матчів. Після 20-ти турів команда розташовується на 20-му рядку в турнірній таблиці.

В останній зустрічі, яка відбулася напередодні, «Халл» на виїзді зіграв внічию з «Шеффілд Уенсдей» (2:2). Слуцький працював з командою з літа 2017-го року.

