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Олімпіакос повісив кругленький цінник на Яремчука на тлі чуток про відхід українця

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Олімпіакос повісив кругленький цінник на Яремчука на тлі чуток про відхід українця
Роман Яремчук
фото з відкритих джерел

Роман отримує мізер ігрового часу та ніяк не може вибороти довіру тренера

Олімпіакос збирається добряче заробити на трансфері Романа Яремчука. Нападник збірної України приєднався до грецького колективу влітку 2024 року. Брюгге отримав за нього 2 мільйони євро.

Втім у клубі з Пірея Яремчук, схоже, не затримається. Роман отримує мізер ігрового часу та ніяк не може вибороти довіру тренера. У його активі лише 8 поєдинків за Олімпіакос, у яких він забив один гол. Нещодавно з'явились чутки, що греки збираються попрощатися з форвардом вже взимку.

За інформацією журналіста Екрема Конура, Олімпіакос хоче виручити за Яремчука близько шести-семи мільйонів євро.

Нагадаємо, Роман Яремчук забитим голом допоміг збірній України обіграти Албанію та пробитися у плей-офф Ліги націй.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Роман Яремчук

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