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Бився у шортах зі словами «Маріуполь» і «Україна». Ханаков здобув яскраву перемогу в США

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Бився у шортах зі словами «Маріуполь» і «Україна». Ханаков здобув яскраву перемогу в США
Бовар зумів здобути перемогу, хоч і був андердогом поєдинку

Бовар Ханаков здолав Рубена Варра одностайним рішенням суддів

Український боєць Бовар Ханаков переміг у своєму першому поєдинку після відновлення кар’єри в боксі на голих кулаках.

Він здолав американця Рубена Варра одностайним рішенням суддів: двічі по 50-45 і 49-46.

Варто зазначити, що саме суперника українця фахівці називали фаворитом поєдинку.

Бій пройшов в Лос-Анджелесі (США).

Бовар бився у шортах, на яких були слова «Маріуполь» і «Україна».

16 лютого Бовар зазнав поразки від Джеймса Брауна, після чого оголосив про завершення карʼєри.

Нагадаємо, український боксер Олександр Захожий програв перший бій у кар'єрі та не зумів захистити свій титул чемпіона EBU у надважкій вазі.

Вечір боксу пройшов у німецькому Гейдельберзі. Суперником українця був уродженець Косово Лабінот Ксоджай (20-0-1, 16 КО).

В другому раунді Олександру вдалося відправити опонента у важкий нокдаун, проте Ксоджай зміг підвестися.

У 9-му раунді, здавалося, ситуація змінилася, і він перехопив ініціативу, але вже в наступній 3-хвилинці представник Косово відправив Захожого в нокдаун.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Джоджаю – 116:110, 115:111, 116:110.

Зазначимо, для Захожого це був перший захист титулу. Українець втратив пояс і зазнав першої поразки в кар'єрі при 19 перемогах (15 – нокаутом).

Ксоджай став суперником українського боксера лише за п′ять днів до бою, оскільки швейцарець Арнольд Джерджей отримав травму та знявся з поєдинку.

Олександр Захожий дебютував на професійному рингу у 2017-му році. Титул EBU є найпрестижнішим поясом, що йому вдалося виграти на цей час. 

Нагадаємо, боксер із Запоріжжя Олександр Захожий провів перший за останні дев’ять місяців поєдинок і знову змусив про себе говорити. В Німеччині здоровань зі зростом 207 см зустрічався з чехом Павелом Сеуром і відправив його у нокаут звичайним джебом. Цей бій став 16-м для українця на профі-рингу, 12 з них він виграв нокаутом.

Джерело
Теги: США Маріуполь

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