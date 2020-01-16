Надаль розповів, чому за свою професійну кар'єру не розбив жодної ракетки



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«Якби я розбив ракетку, це означало б, що я не можу контролювати свої емоції»

19-разовий переможець Мейджорів іспанський тенісист Рафаель Надаль зазначив, що за всю кар'єру не розбив жодної ракетки.

«Моя сім'я ніколи не дозволила б мені розбити ракетку. Якби я розбив ракетку, це означало б, що я не можу контролювати свої емоції», - наводить слова Надаля Yahoo Sports.

На минулому тижні Рафаель Надаль в складі збірної Іспанії дійшов до фіналу нового командного турніру ATP Cup. У вирішальному протистоянні іспанці поступилися сербам.

Варто зазначити, що на майбутньому Відкритому чемпіонаті Австралії Надаль буде посіяний під першим номером.

Нагадаємо, що українських тенісистів в основній сітці Australian Open, першого в році турніру Grand Slam, не буде. Сьогодні в Мельбурні Сергій Стаховський (АТР № 152) програв у другому раунді кваліфікації чилійцеві Алехандро Табіло (АТР №208) – 6:2, 2:6, 3:6

Натомість в основній сітці жіночого турніру першого в році «мейджора» гарантовано зіграє п’ять українок.