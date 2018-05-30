Російський журналіст: Якщо Овечкін завтра помре, світ стане кращим. Це стосується всіх прихильників Путіна

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Олександр Овечкін

Колишній журналіст видання «Спорт-Экспресс» доволі жорстко пройшовся по форварду клубу НХЛ «Вашингтон»

Колишній журналіст видання «Спорт-Экспресс» Слава Маламуд у Twitter написав про своє ставлення до форварда хокейного клубу «Вашингтон» Олександра Овечкіна.

Як відомо, Овечкін є засновником руху PutinTeam, який було створено перед виборами для підтримки президента Росії.

«Якщо він (Овечкін - прим.) завтра помре, світ стане кращим. Це стосується всіх прихильників Путіна. Я більше не збираюся робити відмінностей або бути тонким. *** його і всіх таких», - написав Маламуд.

Пізніше твіт з образою був видалений, але з'явився інший, в якому журналіст поділився думкою про політичні погляди Овечкіна.

«Чому Овечкін так підтримує Путіна? Комбінація факторів. Йому подобається та увага, з якою до нього ставиться Путін. Він щиро підтримує політику Путіна - анексію Криму, війну в Україні і антигейські закони. Він переповнений російською пропагандою, ототожнює «царя» з «Батьківщиною». Ось це все», - написав Маламуд.

Також Маламуд заявив, що блокуватиме тих, хто підтримує Овечкіна, в своєму Twitter.

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Джерело: ua.tribuna.com